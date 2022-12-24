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Сюжет:

В Киеве возмутились из-за слов телеведущего Такера Карлсона о Зеленском

В офисе президента Украины раскритиковали ведущего Карлсона, сравнившего Зеленского с «управляющим стриптиз-клубом»
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Фото: commons.wikimedia.org/Mark Taylor
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Глава офиса президента Андрей Ермак раскритиковал телеведущего Fox News Такера Карлсона за его сравнение президента Украины Зеленского с «управляющим стриптиз-клубом». Об этом он заявил 23 декабря в интервью газете Guardian.

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По мнению Ермака, телеведущий «сделал грязные вещи».

«Он не является голосом Республиканской партии. Я могу сделать такой вывод после того, как мы встретились с представителями партии в конгрессе», — сказал Ермак.

Карлсон во время визита Зеленского в Вашингтон отметил, что его поездка была направлена исключительно на выкачивание денег из экономики страны. Он также заявил, что президент Украины был одет как управляющий стриптиз-клубом и требовал деньги. В ответ Белый дом сделал «всё, что он хотел», унизив американское население, заключил телеведущий.

Кроме того, обозреватель американского издания The American Conservative Деклан Лири провел параллель между визитом украинского лидера в Вашингтон за пакетом помощи в $45 млрд и поездкой Ирода в Рим за титулом «избранного» царя Иудеи и средствами на войну с парфянами.

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты.

В тот же день он сообщил, что договорился с Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

США и страны Запада усилили накачивание Украины оружием на фоне спецоперации по защите Донбасса, начатой Россией 24 февраля.

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