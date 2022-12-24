Обозреватель американского издания The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с царем Иродом, а США — с Римской республикой в период ее упадка.

Автор провел параллель между визитом украинского лидера в Вашингтон за пакетом помощи в $45 млрд и поездкой Ирода в Рим за титулом «избранного» царя Иудеи и средствами на войну с парфянами. Лири также напомнил, что спустя 12 лет после этого события Римской республики не стало.

«Ирод был второстепенным игроком в этой истории, так же как Зеленский будет второстепенным игроком в книгах по истории американского государства. Но история не может быть рассказана полностью без него. В то время как бедняки Рима голодают на улицах, а северные границы находятся в осаде, казна города пустеет, чтобы поддержать дружественный, но фатально ущербный режим на другом конце мира», — написал журналист.

Он указал на необходимость пересмотреть приоритеты США, отметив, что поддержка киевского режима может обернуться для мира необратимыми последствиями.

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день Зеленский сообщил, что договорился с Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

Это первая поездка украинского президента в США после начала спецоперации РФ. Целью своего визита он называл обсуждение двустороннего сотрудничества США и Украины.

Ведущий Fox News Такер Карлсон указал на то, что визит Зеленского в США был направлен исключительно на выкачивание денег из экономики страны.

Журналист Брэдли Девлин 22 декабря в статье для The American Conservative упрекнул Зеленского в неблагодарности Вашингтону за «рождественский подарок», отметив, что президенту Украины нужно помнить, что без миллиардов долларов американских налогоплательщиков всё его правительство станет неплатежеспособным.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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