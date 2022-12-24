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МО РФ получило доступ к расширенной версии отчета Пентагона о деятельности на Украине

Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минобороны получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Он напомнил о ранее опубликованном отчете ДИТРА о деятельности на Украине, который был подвергнут серьезной цензуре со стороны США. По словам Кириллова, Пентагон полностью удалил около 80% информации из документа.

«Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — рассказал он.

Кириллов также рассказал, что правительство США расходует средства государственного бюджета на биологические исследования двойного назначения, несмотря на формальные запреты. По его данным, были подтверждены факты государственного финансирования через посредническую организацию экспериментов по усилению патогенности вирусов, в частности, коронавирусов.

Кроме того, генерал обратил внимание на то, что из-за США на 9-й конференции государств-участников КБТО не приняли итоговую декларацию. Ключевые инициативы РФ, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как «непрофильные» или «недостаточно проработанные», отметил он.

«Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО», — отметил он, уточнив, что представитель США посчитал Россию незаинтересованной в том, чтобы услышать ответы по биолабораториям на Украине.

По мнению Кириллова, отказ отвечать на обвинения и блокирование инициатив по возобновлению работы над проверочным механизмом конвенции свидетельствует о том, что Вашингтону есть что скрывать.

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