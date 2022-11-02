РФ вынесла на голосование в ООН резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США

Россия вынесла на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США на Украине. Об этом сообщает ТАСС в среду, 2 ноября.

«Сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности, для того чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории», — говорится в тексте резолюции.

В дальнейшем Совбезу предлагается запросить доклад по результатам расследования «с рекомендациями к 30 ноября 2022 года», а также информировать о результатах государства — участники конвенции во время девятой обзорной конференции, которая пройдет в Женеве 28 ноября – 16 декабря.

Ранее, 25 октября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на четверг заседание СБ ООН по вопросу биолабораторий на Украине. Он уточнил, что в среду состоится заседание по вопросу о якобы использовании Россией иранских беспилотников в ходе спецоперации.

19 сентября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Он добавил, что «американская сторона признала подобные факты», указав при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».

Министр обороны России Сергей Шойгу 24 августа сообщил, что Пентагон финансировал более 30 лабораторий на Украине. Он пояснил, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия и тестировались методики дестабилизации эпидемологической обстановки.

О существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, рассказали в Минобороны РФ в марте. Ученые США, по данным ведомства, проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

Тогда же Минобороны России опубликовало документы от 2015 года, которые подтвердили участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков тогда указал, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.