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Глава Кузбасса заявил о проверке домов престарелых в регионе после ЧП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Власти Кемеровской области проведут проверки домов престарелых после пожара в одном из учреждений. Об этом 24 декабря сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели», — написал он в своем Telegram-канале.

О пожаре в пятницу вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

По последней информации, в результате пожара погибли 13 человек. Два человека скончались, не приходя в сознание. При этом судьба семи человек неизвестна. Кроме того, два человека, пострадавшие при пожаре в нелегальном приюте в Кемерово, были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Как сообщает МЧС, спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара.

«Известия» показали запись с места происшествия. На кадрах видно, что здание приюта уничтожено огнем. Деревянный дом выгорел практически дотла.

Как сообщили в правоохранительных органах, причиной пожара в приюте в Кемерово стала неправильная эксплуатация печи. По предварительной информации, место для проживания пожилых людей было приспособлено в частном жилом доме. Помещение отапливалось печью.

Как выяснили «Известия», владельцем нелегального приюта в Кемерово, в котором при пожаре погибли не менее 13 постояльцев, оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он рассказал, что заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.

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