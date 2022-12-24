Стала известна причина пожара в приюте для престарелых в Кемерово

Причиной пожара в приюте в Кемерово стала неправильная эксплуатация печи. Об этом 24 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, место для проживания пожилых людей было приспособлено в частном жилом доме. Помещение отапливалось печью.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

«Известия» публикуют видео с места пожара. На кадрах видно, что здание уничтожено огнем. Деревянный дом выгорел практически дотла.

По последней информации, в результате пожара погибли 13 человек. Два человека скончались, не приходя в сознание. При этом судьба семи человек неизвестна.

Кроме того, два человека, пострадавшие при пожаре в нелегальном приюте в Кемерово, были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Как сообщает МЧС, спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин.