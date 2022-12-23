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Трое военных ВС Сирии погибли при обстреле террористами

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Juma Mohammad
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В результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб погибли трое военнослужащих сирийских вооруженных сил, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 23 декабря, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«В провинции Идлиб в результате артиллерийского и минометного обстрела, произведенного террористами из района Кансарфа по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухос, погибли трое и получили ранения четверо сирийских военнослужащих», — сказал он.

Также Егоров сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) в провинции Идлиб и еще три — в провинции Хама.

Уточняется, что со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Ранее, 11 декабря, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ) сообщил, что пять военных Вооруженных сил Сирии погибли при столкновении с террористами в провинции Латакия. Еще ряд бойцов получили тяжелые ранения.

До этого, 7 декабря, сообщалось о планах сирийских боевиков совершить атаку на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) кустарного производства. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что удары планируется нанести из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, расположенных в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.

Ранее, 17 октября, Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей Вооруженных сил Сирии. Уточнялось, что в провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения.

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