Пятеро сирийских военных погибли при столкновении с террористами

Пять служащих ВС Сирии погибли при столкновении с террористами в провинции Латакия. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ).

Отмечается, что число жертв может увеличиться, поскольку ряд бойцов получили тяжелые ранения.

Стычка произошла в деревне Айн-аль-Бейда, когда участники радикальной салафитской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) попытались проникнуть в регион для организации диверсий. Сведений о потерях среди боевиков не поступало.

Ранее, 7 декабря, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров передал информацию о планах «Хайат Тахрир аш-Шама» атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) кустарного производства.

23 ноября страны-гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

До этого, 18 октября, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей Вооруженных сил Сирии. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения.