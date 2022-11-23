Россия, Турция и Иран осудили растущую активность террористов в Сирии

Страны — гаранты «астанинского процесса» (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Об этом говорится в распространенном 23 ноября заявлении трех стран по итогам 19-й международной встречи по Сирии.

«Осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры и лагеря внутренне перемещенных лиц, которые приводят к жертвам среди мирных жителей», — сказано в документе.

Страны-гаранты высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Также отмечается их решимость противостоять «сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничным атакам и инфильтрации».

Кроме того, страны-гаранты заявили о необходимости полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.

Переговоры проходили в Казахстане 22–23 ноября. РФ, Иран и Турция договорились провести следующую международную встречу по Сирии в «астанинском» формате в первой половине следующего года.

Ранее в среду в минобороны Турции сообщили, что в ходе операции «Коготь-меч» турецкие войска поразили 471 объект и уничтожили 254 террориста. За день до этого также сообщалось, что вооруженные силы страны за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом совместная работа стран-гарантов по содействию комплексному разрешению кризиса в Сирии является весьма результативной.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский» формат, ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии три военные операции.