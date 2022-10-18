Российские ВКС уничтожили в сирийском Идлибе склад террористов и орудия

Склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей вооруженных сил Сирии уничтожили Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ). Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в Минобороны.

«17 октября ударами ВКС России в районе населенных пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки «Хайят Тахшир аш-Шам» (запрещена в РФ), причастных к обстрелу позиций сирийской армии», — сказал на брифинге временно исполняющий обязанности заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) полковник Андрей Болдырев.

По его данным, ВКС РФ уничтожили три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии САР.

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