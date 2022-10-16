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В ЦПВС рассказали о ликвидации 20 боевиков ИГ

Военные России и Сирии ликвидировали боевиков ИГ, причастных к подрыву автобуса в Дамаске
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Военные РФ и Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск. Об этом 16 октября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«Российской группировкой во взаимодействии с подразделениями госбезопасности и вооруженных сил САР в населенном пункте Джасим провинции Деръа на юге Сирийской Арабской Республики проведена специальная операция по ликвидации боевиков ИГ, причастных к совершению 13 октября террористического акта — подрыва автобуса с военнослужащими четвертой танковой дивизии ВС САР в населенном пункте Сабура провинции Дамаск, в результате которого погибли 19 и получили ранения 22 человека», — сказал Егоров на брифинге.

Как уточнил генерал-майор, в ходе проведения спецоперации уничтожено 20 боевиков, включая организаторов террористического акта.

Кроме того, воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления незаконного вооруженного формирования (НВФ), уничтожены до 100 радикалов, склады с вооружением.

Егоров отметил, что северо-западные территории Сирии находятся под контролем Турции. В районе населенных пунктов Африн и Аазаз продолжаются боестолкновения боевиков на фоне передела сфер влияния группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и радикальных незаконных вооруженных формирований «Джебхат аш-Шамия» и «Фейлак аш-Шам».

«В целях противодействия международным террористическим организациям, российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 км северо-восточнее н. п. Катма и пункту управления НВФ в районе 2,2 км западнее н. п. Аазаз. Уничтожены до 100 радикалов», — заявил Егоров во время брифинга.

По его словам, также были уничтожены пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря и до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и «баллонометами».

Ранее, 13 октября, по меньшей мере 18 сирийских военных погибли при взрыве автобуса в провинции Дамаск. При этом ни одна группировка не заявила на настоящий момент об ответственности за взрыв.

9 октября сообщалось, что сирийский военнослужащий был ранен после сброса взрывного устройства террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в Идлибе. Уточнялось что самодельное взрывное устройство сбросили с запущенного беспилотного летательного аппарата на позиции правительственных сил в районе Кафер-Небель.

До этого, 3 октября, ВКС РФ ликвидировали объекты террористов и 13 боевиков в Сирии. По словам генерал-майора Егорова, российская авиация нанесла удары по подземным укрытиям незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Руайха и Мсибин.

В июне в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике рассказали, что на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации.

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