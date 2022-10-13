Не менее 18 сирийских военных погибли при взрыве автобуса в провинции Дамаск
По меньшей мере 18 сирийских военных погибли при взрыве автобуса в провинции Дамаск. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил источник в органах безопасности Сирии «РИА Новости».
«По меньшей мере 18 военных стали жертвами срабатывания взрывного устройства в военном автобусе в провинции Дамаск», — приводит агентство слова источника.
Ни одна группировка не заявила на настоящий момент об ответственности за взрыв.
9 октября сообщалось, что сирийский военнослужащий был ранен после сброса взрывного устройства террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в Идлибе. Уточнялось что самодельное взрывное устройство сбросили с запущенного беспилотного летательного аппарата на позиции правительственных сил в районе Кафер-Небель.
Ранее, 3 сентября, сообщалось о гибели трех военных в сирийской провинции Идлиб в результате ракетного удара террористов. Уточнялось, что еще один военнослужащий Сирии получил ранения.
В июне в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что на севере страны активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации.