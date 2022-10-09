Военный был ранен после сброса взрывного устройства террористами «ан-Нусры»

Террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) сбросили взрывное устройство в сирийской провинции Идлиб, в результате чего был ранен один военнослужащий Сирии. Об этом 9 октября сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«В провинции Идлиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сброшенного с запущенного террористами из района Кансафра беспилотного летательного аппарата на позиции правительственных сил в районе Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий», — сказал Егоров на брифинге.

Ранее, 3 сентября, сообщалось о гибели трех военных в сирийской провинции Идлиб в результате ракетного удара террористов группировки «Джебхат ан-Нусра». Уточнялось, что еще один военнослужащий Сирии получил ранения.

9 сентября стало известно, что ВКС России уничтожили более 20 высокопоставленных членов «Джебхат ан-Нусры». В тот же день, по словам генерал-майора Олега Егорова, был ликвидирован лидер незаконного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

В июне в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что на севере страны активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации.