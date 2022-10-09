Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной
Мир
Маск описал русской пословицей эскалацию напряженности в мировой политике
Мир
Американский офицер предупредил о перебоях с поставками оружия США на Украину
Общество
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов
Политика
Песков отметил отсутствие информации о переговорах России и четырех стран Запада в Стамбуле
Мир
Один человек погиб при наезде автомобиля на террасы баров в Испании
Мир
Песков назвал неверной постановкой вопроса рассуждения о связи теракта на Крымском мосту с ядерной доктриной
Спорт
«Ростов» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Мир
Три человека погибли при взрыве в Стамбуле
Мир
Помпео счел безрассудными слова Байдена о риске ядерной войны
Общество
СК возбудил уголовное дело о терроризме после взрыва на Крымском мосту
Мир
Сухогруз Super Henry с украинской пшеницей прибыл в Кению

Военный был ранен после сброса взрывного устройства террористами «ан-Нусры»

Генерал-майор Егоров: сирийский военнослужащий получил ранения в результате сброса взрывного устройства терростами «ан-Нусры» в Идлибе
0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) сбросили взрывное устройство в сирийской провинции Идлиб, в результате чего был ранен один военнослужащий Сирии. Об этом 9 октября сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«Сирия не остановится, пока последний дюйм земли не будет возвращен»
Посол САР в Москве Рияд Хаддад — о турецкой угрозе и планах Дамаска вернуть оккупированные районы

«В провинции Идлиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сброшенного с запущенного террористами из района Кансафра беспилотного летательного аппарата на позиции правительственных сил в районе Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий», — сказал Егоров на брифинге.

Ранее, 3 сентября, сообщалось о гибели трех военных в сирийской провинции Идлиб в результате ракетного удара террористов группировки «Джебхат ан-Нусра». Уточнялось, что еще один военнослужащий Сирии получил ранения.

9 сентября стало известно, что ВКС России уничтожили более 20 высокопоставленных членов «Джебхат ан-Нусры». В тот же день, по словам генерал-майора Олега Егорова, был ликвидирован лидер незаконного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

В июне в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что на севере страны активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022