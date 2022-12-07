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МО РФ заявило о планах сирийских боевиков атаковать дронами авиабазу Хмеймим

ЦПВС: Боевики в Сирии планируют ударить по Хмеймиму с использованием беспилотников
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Фото: ТАСС/Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России
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Сирийские боевики планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) кустарного производства. Об этом заявил в среду, 7 декабря, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации «Хайат тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ)) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства увеличенной дальности», — сказал Егоров.

По его словам, удары планируется нанести из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, расположенных в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.

Также Егоров отметил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее, 30 ноября, Егоров сообщал, что террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» планирует нанесение ударов по российской авиабазе Хмеймим.

23 ноября страны — гаранты «астанинского процесса» (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

До этого, 18 октября, Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей вооруженных сил Сирии. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения.

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