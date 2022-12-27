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Диетолог рассказала об «идеальном» стакане воды перед завтраком

Диетолог Русакова рассказала, каким должен быть «идеальный» стакан воды перед завтраком
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Фото: Global Look Press/ZB/Monika Skolimowska
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Диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова 27 декабря рассказала «Известиям» о пользе стакана воды перед завтраком.

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«Для утреннего запуска систем организма нужно выбирать фильтрованную, родниковую или талую, а не обычную воду из-под крана с кучей примесей. Кипяченая вода тоже не подходит — чем больше вода термически обработана, тем больше в ней структурных изменений, которые нейтрализуют полезные свойства. Не лучшая альтернатива чистой воде — минеральная вода с большим количеством газа», — сказала специалист.

Русакова подчеркнула, что вода, которая пьется натощак, должна быть теплой — от 22 до 25 градусов.

«Холодная или ледяная вода некомфортна для ЖКТ: температура в желудке — 37 градусов, чуть больше, до 38 градусов — в кишечнике. Холодная вода выступает как раздражитель для слизистой оболочки желудка и кишечника, сжимаются сосуды, пищеварительные процессы замедляются, зато усиливая имеющиеся проблемы с ЖКТ, например, изжогу, вздутие, запоры», — сказала она.

Пить воду желательно сидя, не торопясь, маленькими глотками, ни в коем случае не залпом, советует врач. Объем жидкости не должен превышать 450 мл. Завтракать можно максимум через полчаса.

Что касается пользы от добавления в воду лимонного сока, имбиря или меда, то есть несколько исключений, отметила Русакова.

«Воду с лимонным соком можно пить только в отсутствии высокой кислотности, изжоги и аллергии на цитрусовые. Вода с имбирем, кусочек которого можно положить в стакан, помогает снимать отеки и дает небольшой антибактериальный эффект, но при респираторных заболеваниях с температурой увлекаться им не стоит — имбирь повышает температуру и давление. Вода с медом — это, по сути, вода с сахаром, которая с утра может вызвать изжогу и вздутие. А также способствовать набору лишнего веса», — заключила она.

22 декабря эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме. Не следует, по словам врача, пить кофе и зеленый чай ночью, так как они снижают уровень дофамина и других гормонов, отвечающих за спокойствие. В качестве альтернативы Лазуренко посоветовала по ночам пить травяные сборы и теплую воду.

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