Эндокринолог призвала не пить газировку и соки по ночам
Употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме. Об этом 22 декабря заявила эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.
Она отметила, что употребление газировки в ночное время может привести к отекам. Кроме того, Лазуренко объяснила, почему не стоит по ночам пить сок людям с избыточным весом, гастритом и сахарным диабетом.
«Сок — это высокопереработанный продукт. <...> Он сразу всасывается в кровь и резко повышает уровень крови, тем самым ускоряя выработку инсулина», — отметила Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой».
Не следует, по словам врача, пить кофе и зеленый чай ночью, так как они снижают уровень дофамина и других гормонов, отвечающих за спокойствие, пишет «Газета.Ru».
В качестве альтернативы Лазуренко посоветовала по ночам пить травяные сборы и теплую воду.
В сентябре врач-невролог Павел Хорошев рассказал, чем вредны для здоровья энергетические напитки. Он указал, что энергетики нарушают циклы сна и бодрствования, кроме того, из-за их употребления может увеличиться давление, что приводит к проблемам с питанием тканей организма человека.