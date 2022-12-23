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Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
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Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok
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Британский телеканал Sky News опубликовал снимки из космоса практически полностью обесточенной территории Украины в пятницу, 23 декабря.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

Отмечается, что фотографии были сделаны с помощью спутников американского космического агенства NASA Suomi и NOAA-20.

В материале сообщается, что камеры этих спутников настолько мощны, что могут фиксировать даже мерцание уличных фонарей, вывесок магазинов и света кухонных окон.

«Снимки высокого разрешения с двух спутников, предоставленные исключительно Sky News, показывают, насколько слабым стал пульс этого мерцания», — отмечает издание.

По словам авторов материала, подробный анализ спутниковых данных NASA показывает последствия российских ударов по объектам украинской инфраструктуры, которые, по словам крупнейшего частного поставщика энергии Украины, привели к тому, что в конце ноября вся система «почти вышла из строя».

21 декабря глава украинской энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. Коваленко подчеркнул, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

По оценке главы YASNO, если начнутся поломки в оставшихся 40% узлов, ситуация в Киеве может стать только хуже.

Тогда же в энергокомпании ДТЭК заявили, что в Киеве третий день подряд продолжаются экстренные отключения света. В холдинге объяснили, что для избежания аварий было принято решение временно отменить графики плановых отключений света в Киеве и Днепропетровске.

Ранее, 19 декабря, компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины. По их данным, самая сложная ситуация с энергоснабжением на тот момент сложилась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской (в части, подконтрольной Киеву), Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Там введены аварийные графики отключений.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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