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Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 23 декабря.

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Исходя из этих данных, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $897 (€81,69 за 1 МВт·ч). В целом за день зафиксировано снижение цены более чем на 11%

Днем ранее сообщалось о снижении биржевых цен на газ в Европе менее $1000 за 1 тыс. куб. м. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась кратковременно до $999,6 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с 26 октября. Падение с начала дня составило 7%.

Страны Европейского союза (ЕС) 19 декабря согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб м. Эта мера начнет работать с 15 февраля.

Комментируя согласование в ЕС лимита цен на газ представитель по энергетике оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль назвал потолок цен, согласованный странами ЕС, неадекватной мерой при текущей ситуации на рынке. По его словам, эта мера послала «совершенно неверный сигнал спекулянтам и не принесла никакого облегчения экономике и домохозяйствам».

22 декабря, президент РФ Владимир Путин указал на право РФ отказаться от выполнения контрактов по газу в случае их нарушения из-за потолка цен в ЕС.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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