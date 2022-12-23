Лавров назвал упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе необоснованными

Глава МИД России Сергей Лавров 23 декабря назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Министр отметил, что это многосторонняя ситуация и необходимо учитывать общественное мнение всех вовлеченных сторон: азербайджанской, армянской, карабахской и российской.

«Тем более что из разных источников <...> звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях», — сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

12 декабря группа азербайджанцев, представившись экологами, заблокировала дорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Командование российского миротворческого контингента сообщило, что ведет переговоры с Баку по разблокировке этого участка.

22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором.

В то же время он признал, что российские миротворцы не выполняют условия из-за действий Баку.

Байрамов на пресс-конференции с Лавровым 23 декабря отверг обвинения в блокировке республикой Лачинского коридора.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

Спустя два месяца Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.