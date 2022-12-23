Gloria Jeans откроет несколько магазинов в России на бывших площадях H&M

Российский ритейлер Gloria Jeans в декабре этого года открывает восемь магазинов на площадях, которые ранее занимала шведская сеть H&M. Об этом рассказали в компании 23 декабря.

Уточняется, что новые торговые точки станут одними из крупнейших в сети.

При этом открытие первого такого магазина состоялось 17 декабря в Кургане. 24 декабря начнут работать новые торговые точки в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге. Позже, 31 декабря, — в Белгороде, Нижневартовске, Барнауле.

Ритейлер H&M объявил о намерении закрыть магазины и прекратить деятельность в России 18 июля.

По информации Financial Times, единовременная потеря компании из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.

5 декабря стало известно, что компания закрыла все свои торговые точки на территории России.

Позже, 15 декабря, сообщалось, что торговые центры стали массово подавать иски в суд против H&M, так как ритейлер отказывается оплачивать счета за аренду магазинов, несмотря на вырученные деньги от распродажи перед закрытием. По информации Российского совета торговых центров, в сумме бренд задолжал моллам не меньше 1 млрд рублей.