Болгария начала поставку оружия на Украину

Министерство обороны Болгарии начало поставку оружия на Украину. Об этом в пятницу, 23 декабря, на пресс-конференции заявил начальник болгарского штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

«Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны», — отметил Ефтимов.

Парламент Болгарии 9 декабря утвердил список вооружений для отправки в Киев, подготовленный правительством. Отмечалось, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

3 ноября болгарский парламент одобрил поставки оружия на Украину. Он также потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины, и руководство страны должно поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Болгарии об оказании военной помощи Украине является очередным недружественным выпадом в адрес России. По словам дипломата, теперь ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта, а также подрыв безопасности в Европе ложится и на Софию.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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