Мороз и «Оттепель»: на какие выставки сходить в январские праздники
Январские праздники — идеальное время не только для развлечений на свежем воздухе, но и для походов по музеям. Благо, одно с другим вполне можно сочетать: погуляли в Парке Горького и зашли в Новую Третьяковку; посетили монастырь на Истре и заглянули в музей «Новый Иерусалим». И хотя по понятным причинам мы не досчитались в 2022 году многих запланированных ранее экспозиционных проектов, всё же выбор, на каких выставках погреться (и оттаять душой) во время каникул, весьма широк. «Известия» рекомендуют лучшее.
«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»
Третьяковская галерея, Инженерный корпус
В первую очередь советуем заглянуть в Третьяковку. Там показывают ретроспективу самого зимнего художника — Игоря Грабаря. Его импрессионистские пейзажи с изображением заснеженных деревьев — настоящий гимн этому времени года и услада для глаз. В экспозиции представлены все самые известные его работы, в том числе «Февральская лазурь» (1904). Но полюбовавшись «фирменными» морозными сюжетами, зрители смогут оценить и совсем другие, непривычные грани творчества Грабаря: начиная от прекрасных портретов в духе символизма и заканчивая древнерусской иконописью, которую он собирал и спасал как реставратор и директор Третьяковки.
«Под Знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века»
Музей «Новый Иерусалим»
Музей «Новый Иерусалим» расположен по соседству с огромным монастырским комплексом в подмосковной Истре. Это красивейшее место само по себе заслуживает внимания туристов, но раз уж вы решились на основательную вылазку из столицы, грех не зайти и в выставочные залы — благо, там сейчас проходит масштабная экспозиция голландской живописи XVII века. Центральные экспонаты — картины Рубенса и Йорданса на мифологические сюжеты, а еще натюрморты Франса Снейдерса, зимний пейзаж Яна Брейгеля Бархатного и множество произведений менее известных художников, которые, однако, были прекрасными мастерами и, кажется, знали секрет красоты и гармонии.
«1922. Конструктивизм. Начало»
Центр конструктивизма «Зотов»
Если вы еще не были в новом Центре конструктивизма «Зотов», открывшемся чуть более месяца назад в бывшем Хлебозаводе № 5 на Пресне, самое время его посетить. На двух этажах там развернута выставка о том, как конструктивизм вызревал в русском авангарде. Рисунки Малевича и контррельефы Татлина, коллажи Родченко и партитуры Скрябина, картины Поповой и кадры Вертова. Кураторы попытались охватить максимально широкий круг имен и видов искусства, и хотя можно спорить с их пониманием термина «конструктивизм», нельзя не признать, что путешествие по искусству столетней давности получилось увлекательным. А еще здесь интересно самое здание — памятник архитектуры 1930-х годов, прекрасно отреставрированный, но сохранивший дух эпохи.
«Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»
Еврейский музей и Центр толерантности
Еще один в музей в конструктивистском здании — и еще одна выставка русского авангарда. В бывшем Бахметьевском гараже, построенном Константином Мельниковым и Владимиром Шуховым, разместилась экспозиция беспредметного (но не только!) искусства первой трети прошлого века. От целого ряда аналогичных проектов ее отличает мемуарная привязка: сквозным «сюжетом» стали дневники Льва Юдина, витебского ученика Малевича. Произведения самого Юдина и его коллег дополнены яркими цитатами из записок молодого художника: куратор Андрей Сарабьянов ставил цель помочь публике увидеть эту эпоху глазами непосредственного участника арт-революции, которая тогда совершалась.
«От музыки к свету. Посвящение Скрябину»
Выставочные залы РОСИЗО
Беседу о синтезе искусств продолжает РОСИЗО своей только что открывшейся экспозицией в Петроверигском переулке. А заодно и завершает ею год 150-летнего юбилея Александра Скрябина. Композитор был первопроходцем в области светомузыки: благодатная тема для выставки. Впрочем, предметов, непосредственно связанных с именем Скрябина, здесь куда меньше, чем работ его последователей или современников. А это Василий Кандинский и Михаил Матюшин, Владимир Баранов-Россине и Григорий Гидони, а также целый ряд экспериментаторов уже следующей эпохи — изобретатель первого синтезатора АНС Евгений Мурзин и пионер световых инсталляций Булат Галеев. Эффектно, завораживающе, познавательно.
«Дягилев. Генеральная репетиция»
Новая Третьяковка
Пожалуй, самая академичная из выставок, связанных с русским авангардом, проходит сейчас, как ни странно, в Третьяковке, только не в Лаврушинском переулке, а на Крымском Валу. Посвящена она Дягилеву и его «Русским сезонам», а основу экспозиции составляют эскизы костюмов и декораций, плюс оригинальные наряды с тех спектаклей, недавно приобретенные галереей на спонсорские средства. Для темы, столь располагающей к эффектным экспозиционным решениям и театральной феерии, ретроспектива неожиданно строга и камерна: не ждите, что уйдете с нее потрясенными. Однако это редкая возможность увидеть работы на бумаге таких гениев, как Ларионов, Гончарова, Рерих. Обычно они хранятся в запасниках и надолго их не покидают.
«Ответвление»
ГМИИ им. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков
ГМИИ им. Пушкина, пожалуй, больше всех других российских музеев пострадал от прекращения международного обмена экспонатами, ведь он всегда был ориентирован на заграничное искусство. Но даже в новых условиях Пушкинский умудряется создавать необычные, заслуживающие внимания выставки. Пример тому — «Ответвление» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Речь здесь не просто об арт-объектах из дерева (этим-то не удивишь), а о стремлении художников разных эпох увидеть в естественных, органических формах веток, стволов, корней красоту. В первую очередь это, конечно, Михаил Матюшин, чьи «корневые скульптуры» стали первым русским реди-мэйдом, но также о Степане Эрьзя, Сергее Конёнкове, Александре Тышлере и других «зривших в корень».
«Носороги на черепашьих бегах в Москве»
Музей AZ
Один из самых уютных музеев столицы до 15 января показывает живопись и тиражную графику Дмитрия Плавинского — нонконформиста, одного из ярчайших советских художников второй половины XX века, автора, впрочем, совершенно несоветского искусства. Полотна с изображениями мистических черепах, будто парящих в космическом пространстве, тончайшей работы гравюры, в том числе размером в несколько метров, и даже инсталляция из реальных морских ракушек. Но вот что интересно: работы, полные религиозных смыслов и аллюзий на иконопись, на удивление хорошо воспринимаются детьми, которые видят в сложнейшей технике Плавинского увлекательную игру. Недаром в рамках выставки на ура проходят детские программы.
«Центр исследований Оттепели. Эпизод III»
Центр Вознесенского
Последняя выставка в нашей подборке имеет символичное название «Центр исследований Оттепели». Это третья часть экспозиционного «сериала», развернутого в залах Центра Вознесенского, и на этот раз в фокусе внимания — советская книжная иллюстрация и виниловые пластинки той эпохи. Главные составляющие проекта — впервые демонстрируемый архив писательницы Ирины Пивоваровой (жены классика советского концептуализма Виктора Пивоварова, который как раз и иллюстрировал многие из ее детских книг), а также коллекция винила музыкального журналиста Дениса Бояринова. Глядишь на обложки и прочие артефакты из детства — и согреваешься ностальгическим теплом. А заодно обретаешь надежду. Ведь это хорошее напоминание, что вслед за суровыми «морозными» временами обязательно приходит оттепель.