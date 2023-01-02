Мороз и «Оттепель»: на какие выставки сходить в январские праздники

Январские праздники — идеальное время не только для развлечений на свежем воздухе, но и для походов по музеям. Благо, одно с другим вполне можно сочетать: погуляли в Парке Горького и зашли в Новую Третьяковку; посетили монастырь на Истре и заглянули в музей «Новый Иерусалим». И хотя по понятным причинам мы не досчитались в 2022 году многих запланированных ранее экспозиционных проектов, всё же выбор, на каких выставках погреться (и оттаять душой) во время каникул, весьма широк. «Известия» рекомендуют лучшее.

«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»

Мороз и Оттепель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Третьяковская галерея, Инженерный корпус

В первую очередь советуем заглянуть в Третьяковку. Там показывают ретроспективу самого зимнего художника — Игоря Грабаря. Его импрессионистские пейзажи с изображением заснеженных деревьев — настоящий гимн этому времени года и услада для глаз. В экспозиции представлены все самые известные его работы, в том числе «Февральская лазурь» (1904). Но полюбовавшись «фирменными» морозными сюжетами, зрители смогут оценить и совсем другие, непривычные грани творчества Грабаря: начиная от прекрасных портретов в духе символизма и заканчивая древнерусской иконописью, которую он собирал и спасал как реставратор и директор Третьяковки.

«Под Знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века»

Мороз и Оттепель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Музей «Новый Иерусалим»

Музей «Новый Иерусалим» расположен по соседству с огромным монастырским комплексом в подмосковной Истре. Это красивейшее место само по себе заслуживает внимания туристов , но раз уж вы решились на основательную вылазку из столицы, грех не зайти и в выставочные залы — благо, там сейчас проходит масштабная экспозиция голландской живописи XVII века. Центральные экспонаты — картины Рубенса и Йорданса на мифологические сюжеты, а еще натюрморты Франса Снейдерса, зимний пейзаж Яна Брейгеля Бархатного и множество произведений менее известных художников, которые, однако, были прекрасными мастерами и, кажется, знали секрет красоты и гармонии.

«1922. Конструктивизм. Начало»

Конструктивизм Начало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Центр конструктивизма «Зотов»

Если вы еще не были в новом Центре конструктивизма «Зотов», открывшемся чуть более месяца назад в бывшем Хлебозаводе № 5 на Пресне, самое время его посетить. На двух этажах там развернута выставка о том, как конструктивизм вызревал в русском авангарде. Рисунки Малевича и контррельефы Татлина, коллажи Родченко и партитуры Скрябина, картины Поповой и кадры Вертова. Кураторы попытались охватить максимально широкий круг имен и видов искусства, и хотя можно спорить с их пониманием термина «конструктивизм», нельзя не признать, что путешествие по искусству столетней давности получилось увлекательным. А еще здесь интересно самое здание — памятник архитектуры 1930-х годов, прекрасно отреставрированный, но сохранивший дух эпохи.

«Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Мороз и Оттепель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Еврейский музей и Центр толерантности

Еще один в музей в конструктивистском здании — и еще одна выставка русского авангарда. В бывшем Бахметьевском гараже, построенном Константином Мельниковым и Владимиром Шуховым, разместилась экспозиция беспредметного (но не только!) искусства первой трети прошлого века. От целого ряда аналогичных проектов ее отличает мемуарная привязка: сквозным «сюжетом» стали дневники Льва Юдина, витебского ученика Малевича. Произведения самого Юдина и его коллег дополнены яркими цитатами из записок молодого художника: куратор Андрей Сарабьянов ставил цель помочь публике увидеть эту эпоху глазами непосредственного участника арт-революции, которая тогда совершалась.

«От музыки к свету. Посвящение Скрябину»

Фото: artmoskovia.ru

Выставочные залы РОСИЗО

Беседу о синтезе искусств продолжает РОСИЗО своей только что открывшейся экспозицией в Петроверигском переулке. А заодно и завершает ею год 150-летнего юбилея Александра Скрябина. Композитор был первопроходцем в области светомузыки: благодатная тема для выставки. Впрочем, предметов, непосредственно связанных с именем Скрябина, здесь куда меньше, чем работ его последователей или современников. А это Василий Кандинский и Михаил Матюшин, Владимир Баранов-Россине и Григорий Гидони, а также целый ряд экспериментаторов уже следующей эпохи — изобретатель первого синтезатора АНС Евгений Мурзин и пионер световых инсталляций Булат Галеев. Эффектно, завораживающе, познавательно.

«Дягилев. Генеральная репетиция»

Мороз и Оттепель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Новая Третьяковка

Пожалуй, самая академичная из выставок, связанных с русским авангардом, проходит сейчас, как ни странно, в Третьяковке, только не в Лаврушинском переулке, а на Крымском Валу. Посвящена она Дягилеву и его «Русским сезонам» , а основу экспозиции составляют эскизы костюмов и декораций, плюс оригинальные наряды с тех спектаклей, недавно приобретенные галереей на спонсорские средства. Для темы, столь располагающей к эффектным экспозиционным решениям и театральной феерии, ретроспектива неожиданно строга и камерна: не ждите, что уйдете с нее потрясенными. Однако это редкая возможность увидеть работы на бумаге таких гениев, как Ларионов, Гончарова, Рерих. Обычно они хранятся в запасниках и надолго их не покидают.

«Ответвление»

Фото: pushkinmuseum.art

ГМИИ им. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

ГМИИ им. Пушкина, пожалуй, больше всех других российских музеев пострадал от прекращения международного обмена экспонатами, ведь он всегда был ориентирован на заграничное искусство. Но даже в новых условиях Пушкинский умудряется создавать необычные, заслуживающие внимания выставки. Пример тому — «Ответвление» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Речь здесь не просто об арт-объектах из дерева (этим-то не удивишь), а о стремлении художников разных эпох увидеть в естественных, органических формах веток, стволов, корней красоту. В первую очередь это, конечно, Михаил Матюшин, чьи «корневые скульптуры» стали первым русским реди-мэйдом, но также о Степане Эрьзя, Сергее Конёнкове, Александре Тышлере и других «зривших в корень».

«Носороги на черепашьих бегах в Москве»

Фото: предоставлено Музеем AZ

Музей AZ

Один из самых уютных музеев столицы до 15 января показывает живопись и тиражную графику Дмитрия Плавинского — нонконформиста, одного из ярчайших советских художников второй половины XX века, автора, впрочем, совершенно несоветского искусства. Полотна с изображениями мистических черепах, будто парящих в космическом пространстве, тончайшей работы гравюр ы, в том числе размером в несколько метров, и даже инсталляция из реальных морских ракушек. Но вот что интересно: работы, полные религиозных смыслов и аллюзий на иконопись, на удивление хорошо воспринимаются детьми, которые видят в сложнейшей технике Плавинского увлекательную игру. Недаром в рамках выставки на ура проходят детские программы.

«Центр исследований Оттепели. Эпизод III»

Фото: vk.com/voznesenskycenter

Центр Вознесенского