Биеннале в виртуале: громкий проект открылся в онлайн-формате

Виртуальная экспозиция IX Московской международной биеннале современного искусства с участием 27 известных и начинающих художников заработала 9 декабря. Правда, на месяц позже, чем планировалось, и в необычном формате. Изначально публика готовилась к открытию биеннале 7 ноября в Новой Третьяковке. Но за три дня до этого Министерство культуры разослало сенсационный релиз. В нем говорилось, что «мероприятие отменено по причине абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». После этого организаторы культурного проекта переформатировали его и перенесли в онлайн.

«В проектах я не сомневаюсь»

О решении показать проект в Сети руководитель Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская сообщила журналистам на пресс-завтраке 8 декабря.

— Мы решили провести Московскую биеннале в интернете. К сожалению, на сегодняшний момент это единственный шанс показать то, над чем мы так долго работали , — рассказала Юлия Музыкантская «Известиям», добавив, что в следующем году приложит все усилия, чтобы вернисаж состоялся в офлайне.

Фото: Пресс-служба Московской международной биеннале современного искусства «Любовь»

Она подчеркнула, что выставка была сделана на совесть, а все художники отработали «на 300 процентов».

— Не было ни одного проекта или пространства, в котором бы я сомневалась, — рассказала Юлия Музыкантская.

Биеннале нынешнего года называется «Стенография чувств» — это цитата из Льва Толстого, его определение искусства. По словам Музыкантской, концепт был разработан вместе с экспертным советом еще весной, когда возникло понимание, «что люди сейчас находятся в смятении чувств, а значит, и художникам, и зрителям нужна поддержка».

Своя эмоция

У каждого раздела выставки есть своя эмоция, и она названа. Например, «Напряжение» — это пространство, в котором собраны десять объектов саунд-арт-художников. Нужная эмоция здесь достигается за счет какофонии: то виолончель играет, то висящее на потолке березовое полено издает звуки.

«Надежда» Татьяны Баданиной — это инсталляция из подсвеченных белых сорочек, похожих на крестильные рубашки. Видно, что у части из них что-то лежит в кармашках. Это посвящение запискам с молитвами, которые жены и матери зашивают солдатам, провожая их на фронт, надеясь, что их любовь и надежда помогут вернуться живыми и невредимыми.

Биеннале в виртуале «Память» Фото: Пресс-служба Московской международной биеннале современного искусства

«Ностальгия» Даши Коноваловой-Инфанте — видео-арт, в центре которого расположен символический Париж. Работа отсылает к известной поговорке «хорошо там, где нас нет», философия заключается в том, что не нужно стремиться к несбыточному, нужно улучшать мир вокруг себя.

Одной из самых эмоционально заряженных работ стала «Память» Сергея Бугаева — это проект о сносе наших памятников в Европе. Большая часть из них — это мемориалы воинам-освободителям, установленные после Великой Отечественной войны в освобожденных странах: Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Польше, Чехии. Также пострадали бюсты Александра Пушкина, доска на доме, где родился Михаил Булгаков.

Всего художник собрал 105 изображений снесенных и оскверненных монументов от мемориальных кладбищ до городских скульптур. В финале — кадры восстановленного в 2022 году, после подобных же повреждений, мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецке.

— Это сложный проект, который заставляет задуматься, и важно было не потерять эффект, которого мы достигли в зале, с переходом в интернет, — поделилась в беседе с «Известиями» Юлия Музыкантская. — И я, и коллеги, кто работал над инсталляцией, очень лично восприняли историю со сносом памятников. Нелли Рамаева, студентка, которая собирала изображения, в какой-то момент просто плакала: «Ну как же так?» И я ее понимаю. Семья моей бабушки практически вся погибла в блокаду. Мне было лет пять, когда впервые меня взяли с собой на Пискаревское кладбище, объяснили, что это такое, почему мы здесь и что в нашей стране нет ни одной семьи, где прадед, прабабушка не были бы участниками той войны. И памятники, которые сносят сегодня, — это и им тоже. В интернет-версию мы добавили кадры уничтожения мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Всего кадры и список оскверненных и уничтоженных памятников в видеоверсии идет шесть минут. Экспликация с полным списком названий на стене Третьяковки занимала 4 м.

Биеннале в виртуале «Напряжение Рециклофония» Фото: Пресс-служба Московской международной биеннале современного искусства

Еще одна драматичная часть выставки — проект «Люди» Анастасии Дейнеки. Он представляет собой портреты жителей Донецка, тех, кто не уехал из города ни в 2014 году, ни сейчас.

Сложное, умное и тонкое

Важной особенностью биеннале этого года была ориентация на семейную аудиторию и возрастная маркировка 6+. Например, инсталляция Юлии Че — в ней собраны 72 м стабилизированных растений, которые отражаются в огромном количестве зеркал, а в центре стоят два мультяшных персонажа Буба и Бака, собранные из пластиковых флаконов, по 3 м высотой каждый.

Биеннале в виртуале Фото: Пресс-служба Московской международной биеннале современного искусства

— Мне важно, что мы показываем абсолютно все жанры современного российского искусства — от классической живописи и акварели до сложных инсталляций и даже перформанса. Мне всё время хочется рассказать, показать, что современное искусство разное, сложное, умное, тонкое, интересное, а главное, всегда адекватное сегодняшнему дню, — рассказала Юлия Музыкантская.

Она добавила, что приложит все усилия, чтобы в следующем году биеннале состоялось на другой площадке, но уточнила, что будет остро стоять финансовый вопрос.