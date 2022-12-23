Совфед одобрил регулирующий работу такси закон

Совет Федерации в пятницу, 23 декабря, одобрил закон о такси, устанавливающий требования к автотранспорту и водителю, регламентирующий деятельность служб заказа и предусматривающий создание соответствующих реестров. Об этом сообщают «РИА Новости».

Закон, в частности, вводит такие понятия, как «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «региональный реестр перевозчиков легковым такси».

Согласно документу, работа в такси будет запрещена водителям с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов. Кроме того, для работы потребуется заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.

Для индивидуальных предпринимателей, которые захотят самостоятельно осуществлять перевозку пассажиров, потребуется специальное разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками смогут и самозанятые при наличии разрешения и договора с агрегатором такси.

Службу заказа такси (агрегаторов) закон обязывает открыть филиал в регионе, если в сутки заказы выполняют более 4 тыс. машин — эта норма вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Также агрегатор обязан хранить данные о заказах на территории РФ. Более того, законом вводится субсидиарная ответственность агрегаторов в случае ДТП, если водителем такси был самозанятый.

Законом также устанавливаются требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля.

Закон о такси был одобрен Госдумой в окончательном, третьем чтении, на заседании 22 декабря. Сообщалось, что в закон не вошла поправка о запрете на работу агрегаторов такси с иностранными акционерами.

Также из закона исключили норму об обязательной установке в машины такси устройств контроля за состоянием водителя.

Отраслевой закон был разработан правительством РФ. Государственная дума приняла его в первом чтении 5 июля, а во втором — накануне.

Как писали «Известия», агрегаторы просили отложить на два года требование к экологичности автомобилей такси, а на три года — установку в машинах устройств контроля за вниманием и сонливостью водителей.

В октябре стало известно, что закон о такси планируется принять в ближайшее время. Об этом рассказал представитель департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Роман Кильдюшкин. Он подчеркнул, что закон поможет получить разрешения для работы в такси самозанятым лицам. По мнению специалиста, эта мера позволит легализовать тех водителей, которые сейчас находятся в серой зоне. По оценке Минтранса, это порядка 25% легкового такси, рассказал Кильдюшкин.