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Госдума приняла регулирующий работу такси закон

Госдума приняла закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума на заседании в четверг, 22 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о такси, сообщил «Известиям» источник, знакомый с повесткой заседания.

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Как ранее сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, в закон не вошла поправка о запрете на работу агрегаторов такси с иностранными акционерами.

Также из закона исключили норму об обязательной установке в машины такси устройств контроля за состоянием водителя.

Принятый закон позволяет самозанятым гражданам получать разрешения для работы в такси. Однако теперь вводится ряд требований для водителей: работать нельзя, если за последний год было лишение прав, если гражданин имеет неснятую или непогашенную судимость по тяжелым статьям, если он не прошел аттестацию на знание города (при условии, что власти региона ввели такую аттестацию), или если водитель имеет более трех неоплаченных штрафов.

Службу заказа такси (агрегаторов) закон обязывает открыть филиал в регионе, если в сутки заказы выполняют более 4 тыс. машин — эта норма вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Также агрегатор обязан хранить данные о заказах на территории РФ. Более того, законом вводится субсидиарная ответственность агрегаторов в случае ДТП, если водителем такси был самозанятый.

Отраслевой закон был разработан правительством РФ. Государственная дума приняла его в первом чтении 5 июля, а во втором — накануне.

Как писали «Известия», агрегаторы просили отложить на два года требование к экологичности автомобилей такси, а на три года — установку в машинах устройств контроля за вниманием и сонливостью водителей.

В октябре стало известно, что закон о такси планируется принять в ближайшее время. Об этом рассказал представитель департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Роман Кильдюшкин. Он подчеркнул, что закон поможет получить разрешения для работы в такси самозанятым лицам. По мнению специалиста, эта мера позволит легализовать тех водителей, которые сейчас находятся в серой зоне. По оценке Минтранса, это порядка 25% легкового такси, рассказал Кильдюшкин.

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