В Совфеде обсудили ускоренное принятие законопроекта о такси

Законопроект о такси планируется принять в ближайшее время, заявил представитель департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Роман Кильдюшкин. Он принял участие в круглом столе в Совете Федерации, на котором обсуждались меры пресечения деятельности нелегальных перевозчиков.

«В настоящее время разработанный Минтрансом законопроект о такси готовится ко второму чтению. Из принципиальных новшеств — он устанавливает возможность получения разрешения для работы в такси самозанятым лицам. Эта мера позволит легализовать тех водителей, которые сейчас в «серой» зоне. По оценке Минтранса, это порядка 25% легкового такси», — рассказал Кильдюшкин, глава отдела дорожной деятельности.

По его словам, также в документе впервые определяются права и ответственность служб заказа легкового такси — агрегаторов. «Вводится цифровизация процедур допуска к перевозкам на легковом такси, законопроектом предусмотрено создание федеральной государственной информационной системы, которая обеспечит систематизацию сведений из региональных реестров. Это обеспечит контроль за перевозками такси на территории РФ», — добавил эксперт.

В свою очередь, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин отметил, что, несмотря на выдачу в регионе порядка 100 тыс. разрешений на работу в такси, нелегальных водителей всё равно много. «Мы в МО уже упростили правила вхождения в бизнес такси. Для этого мы упорядочили цвет и первыми в России начали выдавать электронные разрешения. Но этих мер недостаточно, и сегодня сохраняются условия, которые препятствуют переходу водителей в легальное поле», — сообщил эксперт.

Он считает, что одной из мер, которая поможет «обелить этот бизнес», является закрепление правового статуса самозанятых. «Также сейчас не узаконена деятельность диспетчерских служб. Отсутствие законодательного закрепления статуса агрегаторов приводит к отсутствию их ответственности и невозможности применения к ним санкций», — подчеркнул Аптекин. Он также призвал ужесточить административную ответственность для нелегальных водителей. «Те штрафы, которые действуют сегодня, на деле не препятствуют осуществлению незаконной деятельности водителей», — пояснил первый замглавы регионального минтранса.

«Мы просим скорейшего его (закона. — Ред.) принятия; содержащиеся в нем нормы позволят перейти на другой уровень регулирования этого рынка», — заключил он.

На круглом столе, который прошел в Совфеде 19 октября, эксперты также отметили, что принятие документа, который учтет пробелы, препятствующие переходу водителей в легальное поле, назрело давно.

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был одобрен в первом чтении 5 июля. Сообщалось, что во втором его планируется рассмотреть в ноябре.