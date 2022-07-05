Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе такси

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства о работе такси, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента во вторник, 5 июля.

Инициатива включает в себя комплексный контроль за работой такси, в том числе разрешение на работу водителям и осуществление извоза самозанятыми. Законопроект предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, которая работает с информацией из реестра.

Также законопроект регулирует взаимоотношения сотрудников такси, правила окраски автомобилей, их количество на дорогах некоторых городов. Машины будут оснащаться прибором контроля за вниманием и усталостью водителей, подчеркивается в проекте.

Пояснительная записка к проекту гласит, что отныне самозанятым можно будет работать в сфере перевозок такси.

Отмечается, что от перевозчиков будет требоваться вести журнал заказов, информацию нужно хранить как минимум полгода.

Кроме того, стать водителем такси не получится у тех людей, которых лишали прав, в течение года после окончания аналогичного срока, также если человеком не была успешно пройдена аттестация на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры и иных точек, и если имеется свыше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

11 мая кабинет министров Российской Федерации внес в ГД законопроект, согласно которому службы заказа должны предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных обработки и передачи заказов. В поддержку законопроекта высказались комитет Госдумы по транспорту, департамент транспорта Москвы, а также Минтранс.