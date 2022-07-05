Госдума приняла в первом чтении законопроект о самозанятых в такси

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий работу служб такси. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

В поддержку законопроекта высказались комитет Госдумы по транспорту, Департамент транспорта Москвы, а также Минтранс

Новый законопроект вводит понятие реестра такси, определяет ответственность агрегатора за перевозки, а также предусматривает для самозанятых возможность работать такси, не создавая ИП, но требования к ним существенно ужесточатся. Эксперты отмечают, что эти меры будут способствовать повышению безопасности поездок.

«Запрос на принятие такого закона назрел давно, он отвечает основным запросам общества и нужен всем — пассажирам, перевозчикам, агрегаторам, органам власти. В такси заняты более 1 млн водителей и работают десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, и, в первую очередь, им нужны понятные и прозрачные правила работы. Безусловно, закон о такси должен повысить прозрачность рынка и контроль над выполнением основных требований безопасности. К примеру, устанавливаются требования к автомобилям: законом предписывается обязательное оснащение такси устройствами контроля за вниманием и сонливостью водителя. Введение ответственности агрегаторов и критерии допуска водителей также призваны повысить безопасность пассажирских поездок и перевозки багажа. Вообще, можно сказать, что именно безопасность — в фокусе нового законопроекта» — сказал «Известиям» депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

«Принятие закона приведет к серьезному "обелению" рынка. По имеющимся оценкам, объем черного рынка в такси сегодня достигает 800 млрд рублей. Закон поможет вывести этих людей из тени, одновременно обеспечив контроль за их работой. Вообще законопроект существенно усиливает требования к водителям, равно как и к агрегаторам, которых законодательно обяжут отвечать перед пассажирами за качество обслуживания. Тот факт, что ответственность агрегатора перед пассажиром станет наконец-то официальной, также станет большим шагом вперед с точки зрения безопасности для людей на дорогах», — прокомментировал новость вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.