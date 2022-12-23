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В ГД напомнили США о международном праве после решения по активам бизнесменов из РФ

Депутат Савченко: решение по активам бизнесменов из РФ обернется для США последствиями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Конфискация замороженных активов российских бизнесменов в пользу Украины, которую одобрил сенат США, нарушает нормы международного права. Об этом 23 декабря заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«В своей стране они могут принимать любые законы, связанные с внутренним политическим и экономическим строем. Но есть нормы международного права, которые точно нарушаются, нормы, связанные с ООН, с договором по внешнеторговой деятельности. И вот эти нарушения будут иметь последствия для США», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом, подчеркнул Савченко, Вашингтон провоцирует Европу на то, чтобы она сделала такие же действия, но у европейских стран последствия будут гораздо хуже, чем у США.

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«Потому что у нас переплетены экономические связи, учитывая географическое положение. И для Европы это будет даже не выстрелом в ногу, а выстрелом выше — это будет почти смертельное ранение для экономики Европы, но США рассчитывают на такой исход, они останутся доминирующим государством на западном пространстве», — заявил политик.

О том, что американский сенат одобрил включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из РФ, накануне сообщил журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан. Принятая поправка предусматривает изъятие и продажу активов бизнесменов из РФ для их передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

В ноябре в Евросоюзе признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС.

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