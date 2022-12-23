Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала граждан отключать газ и электричество на час в день в знак солидарности с украинцами. Об этом она заявила 22 декабря на собрании послов Италии в Риме.

«Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на один час в день», — приводит слова Мелони агентство Reuters.

Ранее, 14 декабря, глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим направит Украине еще €10 млн на помощь населению. До этого, 5 декабря, сообщалось, что страна уже передала Киеву более 50 т электрооборудования.

13 декабря Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на итальянскую помощь в вопросе восстановления стратегической инфраструктуры, больниц, а также предоставления медицинской помощи.

До этого, 3 декабря, в Риме прошли массовые протесты против экономической политики Италии и продолжения поставок оружия Украине. Акция собрала до 10 тыс. участников.

Между тем 10 декабря сообщалось, что общие траты итальянцев на обустройство рождественского ужина в этом году вырастут на 12% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, 60% граждан намерены посещать рождественские ярмарки, чтобы более выгодно купить подарки, а 47% будут вынуждены сократить количество покупаемых продуктов питания.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

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