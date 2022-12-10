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Траты итальянцев на рождественский ужин вырастут на 12%

La Repubblica: траты итальянцев на рождественский ужин вырастут на 12%
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Фото: Getty Images/Laura Lezza
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Общие траты итальянцев на обустройство рождественского ужина в этом году вырастут на 12% по сравнению с 2021 годом. Об этом 10 декабря сообщила газета La Repubblica со ссылкой на ассоциацию Assoutenti.

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Ожидается, что всего жители Италии потратят на проведение праздника €2,8 млрд. Это на €340 млн больше, чем было необходимо годом ранее.

Рост цен коснется традиционных рождественских сладостей — куличей панеттоне и пандоро — и прочих продуктов питания, а также украшений и иллюминации.

В свою очередь в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti отмечают, что 60% граждан намерены посещать рождественские ярмарки, чтобы более выгодно купить подарки, а 47% будут вынуждены сократить количество покупаемых продуктов питания.

6 декабря сообщалось, что инфляция и падение покупательской способности привели к заметному сокращению трат жителей Германии на подарки на Рождество в 2022 году. Больше всего экономить стали немцы с низким или средним доходом. В частности, домохозяйства с чистым ежегодным доходом менее €25 тыс., как ожидается, сократят свои траты на Рождество с €158 в 2021 году до €120 в этом.

Ранее, 29 ноября, опрос показал, что почти две трети жителей Великобритании боятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за высоких цен на еду. В подавляющем большинстве такой страх наблюдался среди представителей старшего поколения.

Более того, 38% респондентов заявили, что, вероятно, отменят праздничное застолье, если у них вдруг возникнут какие-то непредвиденные расходы вроде сломанного в доме бойлера.

В конце ноября немецкая Федеральная ассоциация потребителей (VZBV) привела данные опроса, согласно которому примерно две трети жителей Германии вынуждены экономить на повседневных товарах в связи с высокими темпами инфляции. Около 61% участников исследования сообщили, что стали покупать более дешевые продукты питания, а 56% респондентов сократили расходы на одежду.

Сложности в экономической сфере из-за роста цена на продукты, свет и тепло в Евросоюзе возникли на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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