Италия направит Украине €10 млн на помощь населению. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, выступая в сенате.

«Речь идет о помощи гражданскому населению. Италия решила направить еще €10 млн», — приводит его слова издание La Repubblica.

Он подчеркнул, что Рим уже направил Украине более 50 т электрооборудования.

Днем ранее Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на итальянскую помощь в вопросе восстановления стратегической инфраструктуры, больниц, а также предоставления медицинской помощи.

5 декабря стало известно, что Италия направила на Украину не только оружие, но и различное электрооборудование, включая трансформаторы и преобразователи. Также Рим передал Киеву технические инструменты и военные средства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

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