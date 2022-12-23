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Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Китай всегда выступал за мир на Украине. Об этом 23 декабря заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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«Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И подчеркнул, что Китай всегда был на стороне мира и целей устава ООН. Мы будем и впредь играть конструктивную роль в разрешении кризиса собственными силами», — говорится в заявлении министерства.

Ранее итоги переговоров прокомментировали в Госдепе. В его сообщении отмечалось, что Блинкен выразил озабоченность по поводу ситуации на Украине, а также угроз, которые она представляет для мировой безопасности и экономической стабильности.

Ранее, 20 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что продолжение и усугубление конфликта на территории Украины не принесет выгоду никому. По его словам, Китай привержен позиции содействия переговорам о мире.

До этого, 1 декабря, Си Цзиньпин отметил, что решение украинского кризиса политическими средствами — самый подходящий метод, который отвечает интересам Европы. Он также добавил, что Китай считает необходимым избегать обострения конфликта и продвигать инициативу мирных переговоров.

27 ноября Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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