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Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР ситуацию на Украине

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД КНР Ван И спецоперацию России на Украине
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И провели телефонные переговоры. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном 22 декабря.

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Отмечается, что стороны обсудили необходимость поддержания открытых каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, в разговоре с главой китайского внешнеполитического ведомства Блинкен затронул вопрос боевых действий на Украине.

«Госсекретарь также выразил озабоченность по поводу боевых действий на Украине, а также угроз, которые они представляет для мировой безопасности и экономической стабильности», — говорится в сообщении.

Также Блинкен и Ван И обсудили ситуацию с COVID-19.

Ранее, 20 декабря, постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай могут обмениваться стратегиями, направленными против единства Североатлантического альянса.

До этого телефонные переговоры между госсекретарем США и главой МИД КНР состоялись 30 октября. Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи и ответственного выстраивания отношений между двумя странами, кроме того, обсудил вопрос проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

При этом 23 сентября Блинкен на встрече с китайским министром иностранных дел Ван И напомнил ему о последствиях поддержки российской спецоперации. Он подчеркнул, что «США остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где интересы обеих стран пересекаются».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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