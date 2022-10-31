Блинкен обсудил Украину по телефону с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба госсекретаря 30 октября.

Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи и ответственного выстраивания отношений между двумя странами. Госсекретарь поднял вопрос о проведении Россией спецоперации по защите Донбасса, также он отметил угрозы, которые она представляет «для глобальной безопасности и экономической стабильности», говорится в сообщении.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств США и Китая обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию на острове Гаити. Энтони Блинкен заявил о необходимости продолжить слаженные действия по помощи народу Гаити.

Ранее, 25 октября, Энтони Блинкен заверил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул готовность страны «работать с союзниками и партнерами с целью дальнейшего удовлетворения потребностей Украины в военной помощи».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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