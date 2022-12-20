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Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Xin Hua
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Продолжение и усугубление конфликта на территории Украины не принесет выгоду никому, заявил 20 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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«Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам всех сторон», — рассказал он.

Ранее, 1 декабря, Си Цзиньпин отметил, что решение украинского кризиса политическими средствами — самый подходящий метод, который отвечает интересам Европы. Он также добавил, что Китай считает необходимым избегать обострения конфликта и продвигать инициативу мирных переговоров.

27 ноября глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

До этого, 15 ноября, Си Цзиньпин в рамках саммита G20 заявил о том, что блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу. По словам лидера КНР, необходимо содействовать более стойкому глобальному развитию.

Москва не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

Например, 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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