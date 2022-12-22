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Путин отметил давнюю вовлеченность США в события на Украине

Путин заявил, что США много лет вовлечены в процессы на территории бывшего СССР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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США давно вовлечены в процессы, происходившие на территории бывшего СССР. Об этом 22 декабря заявил президент РФ Владимир Путин журналистам после заседания Государственного совета, отвечая на вопрос о влиянии Вашингтона на ситуацию на Украине.

По словам российского лидера, Запад против русского мира действовал по принципу «разделяй и властвуй».

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В годы СССР в США работали институты по Украине, а американские власти отдавали себе отчет в истории этого вопроса. США удалось разобщить украинский и русский народы. Сначала людей разделили, а потом стравили, добавил он.

«США давно этим занимаются. И если это и был их план, то они добились своего результата», — подчеркнул он.

Идея украинского сепаратизма родилась давно, добавил президент. Против народа, который считал себя частью России, Киев развернул военные действия в 2014 году.

Он подчеркнул, что Россия терпела нарушения Минских договоренностей Киевом, а сейчас выяснилось, что российскую сторону «просто водили за нос».

«Но выбора у нас не было, наша цель — защита людей, которые ощущают себя часть нашего народа», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что всё, что связано со специальной военной операцией, стало вынужденной и необходимой мерой.

Говоря о возможности разрешения конфликта на Украине за столом переговоров, он добавил, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Кремль не отказывался от них, а Киев сам запретил себе вести переговоры, напомнил он.

Цель России не раскручивать военный конфликт, начавшийся в 2014 году, а завершить его как можно скорее, заключил президент.

Накануне он заявил, что конфликт на Украине образовался не из-за политики России, это стало общей трагедией.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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