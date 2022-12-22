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В Великобритании назначили дату празднования первого официального дня рождения Карла III

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Фото: REUTERS/Paul Grover
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Новый британский король Карл III, как и его предшественники, сохранит традицию отмечать официальный день рождения монарха летним парадом «выноса знамени». Как сообщает 22 декабря телеканал Sky News, в 2023 году он состоится 17 июня в центре Лондона.

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Официальные дни рождения британских монархов всегда празднуются летом вне зависимости от их реальной даты. В этот день ежегодно уже более 260 лет проводится торжественный парад.

На церемонии в следующем году король Карл III и его старший сын, принц Уэльский Уильям, как ожидается, будут ехать верхом на лошадях. В то время как другие члены королевской семьи, включая их жен — королеву-консорта Камиллу и принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, — будут наблюдать за парадом из карет и с балкона Букингемского дворца.

Свой фактический день рождения Карл III отмечает 14 ноября.

Ранее, 20 декабря, Банк Англии представил банкноты фунта стерлингов с изображением короля Великобритании. Портрет Карла III появится на купюрах достоинством £5, £10, £20 и £50. Он заменит изображение Елизаветы II. В остальном дизайн и защита денежных знаков останутся прежними. Новые банкноты появятся в обращении в середине 2024 года.

Карл III стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

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