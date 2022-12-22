МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку

Встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по поводу подготовки мирного договора планировалась на 23 декабря, но Ереван отказался от участия. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в четверг, 22 декабря.

В сообщении также говорится, что после отказа Армении от встречи между Лавровым и Байрамовым состоялся телефонный разговор.

«В ходе разговора выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря с.г. в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора», — отметили в МИДе.

Также министры обсудили ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившуюся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе.

Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

В свою очередь в армянском МИДе сообщили, что Ереван попросил перенести запланированную в Москве встречу глав МИД из-за ситуации в Лачинском коридоре.

Также в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские миротворцы выполняют свою миссию в Лачинском коридоре, идет работа по урегулированию обострения. Она напомнила, что проблемы и обострения в регионе случались неоднократно. При этом Ереван и Баку неоднократно в этом обвиняли друг друга. Именно российские миротворцы стабилизировали ситуацию, подчеркнула она.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

До этого, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора в целях незаконной военной деятельности. Накануне Пашинян заявил, что Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. В тот же день, выступая на заседании правительства Армении, Пашинян заявил, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.