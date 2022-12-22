Генпрокуратура признала нежелательной в РФ шведскую организацию
Генеральная прокуратура России признала нежелательной шведскую организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции», сообщило 22 декабря ведомство.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
Информация о принятом решении была направлена ведомством в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень.
18 ноября Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций (НПО) — религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна.
14 ноября французская НПО Open Press также была признана нежелательной в РФ.