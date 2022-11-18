Генпрокуратура признала нежелательными в РФ две украинские НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщил журналистам в пятницу, 18 ноября, официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных организаций — «Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и «Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна», — сказал Иванов.

Он отметил, что Генпрокуратурой было установлено, что деятельность данных организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.

Иванов сообщил также, что информация об этом решении уже направлена в Министерство юстиции РФ для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.

Ранее, 14 ноября, французская НПО Open Press была признана нежелательной в РФ.

До этого, 11 ноября, Генпрокуратура признала нежелательным в РФ «Научный центр им. Вудро Вильсона».

25 октября Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственных организаций немецкую организацию Dekabristen e.V. («Декабристы»).