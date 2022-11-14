Французская НПО Open Press признана нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации (НПО) Open Press нежелательной на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в понедельник, 14 ноября.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации Open Press (Французская Республика). Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и обнародования.

До этого, 11 ноября, Генпрокуратура признала нежелательным в РФ «Научный центр им. Вудро Вильсона».

25 октября Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственных организаций немецкую организацию Dekabristen e.V. («Декабристы»).

Ранее, в конце июля, деятельность Фонда открытой Эстонии была признана нежелательной на территории России. Генпрокуратура установила, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.