Минюст включил НПО «Декабристы» в перечень нежелательных организаций
Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) немецкую организацию Dekabristen e.V. («Декабристы»). Об этом 25 октября сообщается на сайте ведомства.
«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена <...> организация Dekabristen e.V. («Декабристы») (Германия)», — говорится в заявлении.
Ранее генпрокуратура России признала деятельность организации «Декабристы» нежелательной.
В заявлении ведомства отмечалось, что эта организация угрожает «конституционному строю и безопасности России», пишет «Газета.Ru».
В сентябре Минюст внес в перечень нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организаций «Фонд открытой Эстонии».