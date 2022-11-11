Генпрокуратура признала нежелательным «Научный центр им. Вудро Вильсона»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую организацию организацией «Международный научный центр имени Вудро Вильсона». Об этом ведомство сообщило 11 ноября на своем сайте.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и обнародования», — сообщили в Генпрокуратуре.

Решение было принято по результатам изучения материалов, поступивших в Генпрокуратуру.

Ранее, 25 октября, Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственных организаций немецкую организацию Dekabristen e.V. («Декабристы»).

20 июля Генеральная прокуратура РФ признала деятельность «Фонда открытой Эстонии» нежелательной на территории России. Ведомство установило, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.