МЦД 3 и МЦД 4 — когда откроют, схема станций, стоимость проезда

Транспортная инфраструктура Москвы непрерывно совершенствуется и разветвляется для удобства пассажиров. Так, на 2023 год запланировано открытие третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Какие локации свяжут новые транспортные линии и какие маршруты будут доступны для москвичей и гостей столицы — читайте в материале «Известий».

МЦД-3 Зеленоград — Раменское: дата открытия

Третий диаметр свяжет воедино Ленинградское и Казанское направления. Его протяженность от Зеленограда до Раменского составит 85 км. На маршруте будет 41 остановка, 14 из которых будут служить переходами на станции метрополитена.

Линяя будет пролегать в обход Ленинградского и Казанского вокзала, что, по мнению проектировщиков, поможет снизить нагрузку на станцию метрополитена «Комсомольская». На маршруте в черте города запланированы остановки «Крюково» (Зеленоград), «Петровско-Разумовская» и «Рижская». Таким образом, пассажиры, приезжающие из Санкт-Петербурга, смогут избегать лишних перемещений до центра города, пересаживаться на городской транспорт на окраинах.

Введение диаметра в эксплуатацию поможет снизить нагрузку на участки Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Замоскворецкой линий московского метро. Предполагается, что МЦД-3 будет служить для удобства жителей 24 районов столицы.

В частности, новая линяя сократит время в пути для москвичей на 38%, а для жителей Московской области и вовсе на 43%. МЦД-3 снизит нагрузку и на другие виды общественного транспорта, а именно, загруженность метро уменьшится на 6-15%, а наземные дороги, прилегающие к маршруту, освободятся на 2-3%.

Строительство диаметра включает в себя множество этапов: обновление остановочных пунктов, реконструкция путей и строительство новых дорог и станций.

Так, в 2020 году открылся остановочный пункт Ховрино, который станет частью нового диаметра. В рамках МЦД-3 реконструируют станции Крюково и Раменское, а в районах остановочных пунктов Ховрино и Малино закладывают путепроводные развязки. На стадии проекта находится строительство остановочного пункта Митьково недалеко от станции метро «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линии.

На участках Москва-Товарная-Октябрьская — Николаевка — Москва-2-Митьково — Москва-Пассажирская-Казанская тоже ведутся работы, как реконструкция старых отрезков, так и возведение дополнительных частей маршрута.

Кроме того, предполагается, что МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» станет связкой с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург, работу над проектом которой ведут ООО «Российские железные дороги» (РЖД).

В связи с этим реконструкционные работы планируются на остановочных пункта Петровско-Разумовская и Рижская, в готовность намерены привести и девять остановок на Октябрьской железной дороге (Фирсановка, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная, Ховрино, Останкино).

Предположительно, запуск МЦД-3 состоится в первой половине 2023 года, но окончательных сроков завершения работ московские власти еще не озвучивали.

МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный: дата открытия

Четвертый диаметр будет служить связкой между Горьковским и Киевским направлениями. Он будет пролегать с запада на восток Москвы и соединит единым маршрутом семь железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Протяженность линии составит 86 км, рекордная для наземного метро в Москве. Всего маршрут будет включать в себя 39 станций, из которых 18 будут пересадочными на метро, МЦК и пригородные направления ж/д.

Удобства от запуска нового диаметра ощутят жители 23 районов Москвы , где проживают свыше 2,5 млн жителей. Введение линии в эксплуатацию позволит жителям близлежащих городов области быстрее добираться до столицы, к тому же, МЦД-4 позволит снизить нагрузку на участки Солнцевской, Филевской, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской и Калининской линий метрополитена. Разгрузятся и близлежащие наземные дороги — Киевское, Боровское, Носовихинское шоссе, шоссе Энтузиастов.

По расчетам властей Москвы, суточный пассажиропоток диаметра может составить 455 тыс. человек.

В строительстве линяя, как признаются ответственные лица, оказалась одной из самых сложных. Так, в настоящий момент ведутся работы над соединительным участком между Киевским и Смоленским направлениями. Идет строительство и реконструкция 13 станций: Каланчевская, Лесной городок, Переделкино, Минская (второй этап строительства), Очаково, Мещерская, Поклонная, Кутузово, Камушки, Беговая, Белорусский вокзал, Ольгино, Железнодорожная.

Работы над другими станциями уже завершились в предыдущие годы. Так, в 2020 году был создан новый остановочный пункт Санино и приведены в готовность станции Победа, Мичуринец и Крекшино. В 2021-м работы по реконструкции продолжились и были завершены остановки Внуково, Апрелевка, Кокошкино, Матвеевская и отстроен пункт Аминьевская. В 2022 году завершили первый этап строительства нового остановочного пункта Минская и открыли после реконструкции остановочный пункт Толстопальцево.

Открытие МЦД-4 должно состояться в 2023 году, точные сроки пока неизвестны.

Стоимость проезда по Тройке на МЦД

На новых диаметрах, как и на уже действующих МЦД-1 и МЦД-2, проезд можно будет оплачивать по карте «Тройка». Стоимость разделена на три тарифных плана по зонам: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Так, в пределах центральной зоны стоимость проезда по кошельку «Тройки» составит 50 рублей, в зоне пригорода — 56 рублей, а в отдаленных районах цена будет складываться по формуле: 56 рублей + 26 рублей за каждую зону.

За пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в течение 90 минут дополнительная оплата не взимается.

Доступны и альтернативные варианты оплаты — по банковской карте, платежная система Mir Pay, абонементы на определенный период времени и тарифы для льготных категорий граждан.

Также в планы столичных властей входит строительство МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. Ранее в декабре «Известия» уточняли, что для соединения отрезков диаметра понадобится проложить подземные тоннели в центре столицы. Градостроители утверждают, что в случае одобрения проекта пятый диаметр будет самым востребованным из имеющихся, ведь он обеспечит москвичам до 30% экономии времени на дорогу. Однако окончательное решение о его строительстве пока не принято, как не согласованы и сроки такого проекта.