Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
Общество
Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
Мир
Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Политика
ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии
Мир
Трамп намерен объявить о планах баллотироваться в президенты США в 05:00 мск
Мир
В Киеве ввели экстренное отключение света
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Общество
Хуснуллин заявил о восстановлении второго ж/д пути Крымского моста за полгода

В Москве рассказали о стоимости проезда на общественном транспорте в 2023 году

Стоимость разовой поездки в столичном метро, МЦК и МЦД по карте «Тройка» будет составлять 50 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость разовой поездки в столичном метро, МЦК и МЦД по карте «Тройка» будет составлять 50 рублей со 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы во вторник, 15 ноября.

С небес на рельсы: продажи железнодорожных билетов выросли на 21%
На каких направлениях назначат дополнительные поезда на майские праздники

«Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек»)... составит 50 рублей, по тарифу 90 минут — 75 рублей», — рассказали в ведомстве.

Максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет до 10 тыс. рублей для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой как проезд в транспорте, так и поездки на аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение зоопарка, планетария и музеев. Залоговая стоимость «Тройки» составит 80 рублей.

Стоимость разовой поездки по «Единому» составит 62 рубля, передает RT.

При этом стоимость билета для пассажиров, пользующихся только наземным транспортом, останется прежней. Билет ТАТ на 365 дней также будет стоить 14 тыс. рублей.

8 ноября сообщалось, что жители Москвы и Московской области смогут проезжать по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно.

Бесплатно проезжать по МСД смогут автомобили с номерами столицы и Подмосковья, такси с лицензией на работу в столичном регионе, а также междугородние автобусы, передает НСН. Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет запрещен.

Ранее, 3 ноября, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в РФ с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, а на грузовые железнодорожные перевозки — на 8%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022