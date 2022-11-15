В Москве рассказали о стоимости проезда на общественном транспорте в 2023 году

Стоимость разовой поездки в столичном метро, МЦК и МЦД по карте «Тройка» будет составлять 50 рублей со 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы во вторник, 15 ноября.

«Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек»)... составит 50 рублей, по тарифу 90 минут — 75 рублей», — рассказали в ведомстве.

Максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет до 10 тыс. рублей для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой как проезд в транспорте, так и поездки на аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение зоопарка, планетария и музеев. Залоговая стоимость «Тройки» составит 80 рублей.

Стоимость разовой поездки по «Единому» составит 62 рубля, передает RT.

При этом стоимость билета для пассажиров, пользующихся только наземным транспортом, останется прежней. Билет ТАТ на 365 дней также будет стоить 14 тыс. рублей.

8 ноября сообщалось, что жители Москвы и Московской области смогут проезжать по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно.

Бесплатно проезжать по МСД смогут автомобили с номерами столицы и Подмосковья, такси с лицензией на работу в столичном регионе, а также междугородние автобусы, передает НСН. Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет запрещен.

Ранее, 3 ноября, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в РФ с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, а на грузовые железнодорожные перевозки — на 8%.