На авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске произошло возгорание

На авианосце «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске, днем 22 декабря произошло небольшое возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Завод, на котором проходит ремонт авианосца, также не получил ущерба.

В августе заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев допустил перенос сроков возвращения «Адмирала Кузнецова» ВМФ. Он уточнил, что в связи с задержками с поставками оборудования предприятиями кооперации существует возможность сдвига сроков передачи флоту «Адмирала Кузнецова» на 2024 год.

В июне 2021 года Королев сообщал, что ремонт с модернизацией российского «Адмирала Кузнецова» завершится в 2023 году. Он рассказал, что будут заменены авионика, летная палуба с трамплином, энергетическое оборудование и силовая установка.

Крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» находится на ремонте и модернизации после пожара, который случился на корабле в декабре 2019 года. Тогда погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Авианосец является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Североморске.