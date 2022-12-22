Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков оценил исключение Словакии из антироссийских санкций ЕС по нефти
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Авто
Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» накопили почти 1,5 млрд бонусов в мобильном приложении «Город»
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Мир
Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с флагом США в желто-голубых цветах
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Мир
Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ

На авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске произошло возгорание

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На авианосце «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске, днем 22 декабря произошло небольшое возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на борту крейсера началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе

«Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Завод, на котором проходит ремонт авианосца, также не получил ущерба.

В августе заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев допустил перенос сроков возвращения «Адмирала Кузнецова» ВМФ. Он уточнил, что в связи с задержками с поставками оборудования предприятиями кооперации существует возможность сдвига сроков передачи флоту «Адмирала Кузнецова» на 2024 год.

В июне 2021 года Королев сообщал, что ремонт с модернизацией российского «Адмирала Кузнецова» завершится в 2023 году. Он рассказал, что будут заменены авионика, летная палуба с трамплином, энергетическое оборудование и силовая установка.

Крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» находится на ремонте и модернизации после пожара, который случился на корабле в декабре 2019 года. Тогда погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Авианосец является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Североморске.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022