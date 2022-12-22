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В России резко упала стоимость арендного жилья

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В России упали цены на аренду жилья. В Москве однушки за год подешевели на 21%. В Петербурге цены снизились на 14%, в Казани — на 6%. Спрос на аренду падает, а предложение растет, сообщает телеканал «Известия». Высокая конкуренция за жильцов заставляет снижать цены. Оживления рынка аналитики ожидают в марте–апреле 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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