В России резко упала стоимость арендного жилья

В России упали цены на аренду жилья. В Москве однушки за год подешевели на 21%. В Петербурге цены снизились на 14%, в Казани — на 6%. Спрос на аренду падает, а предложение растет, сообщает телеканал «Известия». Высокая конкуренция за жильцов заставляет снижать цены. Оживления рынка аналитики ожидают в марте–апреле 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.