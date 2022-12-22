Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля

Курс доллара поднялся в ходе торгов выше 72 рублей впервые с 29 апреля, следует из данных Московской биржи 22 декабря.

По состоянию на 8:38 мск курс доллара поднимается на 1,02 рубля, до 72,02 рубля. Курс евро тем временем вырос до 76,85 рубля.

Утром в четверг американская валюта торговалась на уровне 71,14 рубля. В районе 07:00 она ненадолго доходила до 71,75 рубля.

Накануне портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев в беседе с «Известиями» заявил, что главной причиной ослабления рубля, по всей видимости, стало падение цены на нефть.

По его словам, данные показатели были тесно связаны до введения бюджетного правила, отказ от которого спровоцировал восстановление зависимости. В этой связи эксперт допустил, что доллар будет торговаться на уровне 74–75 рублей.

Между тем глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил 20 декабря в беседе с «Известиями», что не ожидает в ближайшие дни роста курса доллара выше 72,5–75 рублей.

Он также указал на значительную роль платежного баланса в данном вопросе и добавил, что после адаптации нефтяного рынка к последним изменениям ситуация постепенно нормализуется.