Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля впервые с 29 апреля

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 71 рубль впервые с 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 22 декабря.

По состоянию 07:12 мск доллар на отметке 71,14 рубля, при этом минутами ранее он торговался на уровне 71,75 рубля.

Между тем курс евро впервые за тот же отрезок времени достиг 76 рублей, но вскоре откатился до 75,88 рубля.

Также подорожал относительно российской валюты юань — до 10,135 рубля, на этом уровне он, впрочем, долго не задержался, откатившись к значению в 10,1 рубля.

Накануне портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев в беседе с «Известиями» заявил, что главное причиной ослабления рубля, по всей видимости, стало падение цены на нефть. По его словам, данные показатели были тесно связаны до введения бюджетного правила, отказ от которого спровоцировал восстановление зависимости. В этой связи эксперт допустил, что доллар будет торговаться на уровне 74–75 рублей.

В свою очередь глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что не ожидает в ближайшие дни роста курса доллара выше 72,5–75 рублей. Он также указал на значительную роль платежного баланса в данном вопросе и добавил, что после адаптации нефтяного рынка к последним изменениям ситуация постепенно нормализуется.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство и россиян.